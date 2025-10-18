Garlasco Savu potrà essere sentito dai pm sui festini al santuario | Hanno un ruolo centrale nel delitto Poggi

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavius Savu, in carcere con l'accusa di estorsione nei confronti dell'ex rettore della Madonna della Bozzola, ha raccontato al suo legale la sua versione dei fatti sull'omicidio di Chiara Poggi: "Il santuario della Bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di Garlasco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

garlasco savu potr224 essereGarlasco, Savu potrà essere sentito dai pm sui festini al santuario: “Hanno un ruolo centrale nel delitto Poggi” - Flavius Savu, in carcere con l'accusa di estorsione nei confronti dell'ex rettore della Madonna della Bozzola, ha raccontato al suo legale la sua versione ... Segnala fanpage.it

garlasco savu potr224 essereGarlasco, spunta una nuova verità? Il racconto segreto di Flavius Savu che promette di sconvolgere l'inchiesta - C’è una testimonianza, o presunta tale, che getta ulteriori ombre sul delitto di Garlasco. Secondo iltempo.it

garlasco savu potr224 essereGarlasco, Savu pronto a rilasciare rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi: l'avvocato "chiama" la Procura - Caso Garlasco, Flavius Savu pronto a parlare: il suo avvocato definisce "attendibili" le nuove rivelazioni che potrebbero essere decisive per risolvere il caso ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Savu Potr224 Essere