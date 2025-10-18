Era un'inchiesta giudiziaria ed è diventata una telenovela priva di colpi di scena e piena di mostri presunti sbattuti in prima pagina per far felice il pubblico affamato e titillare la pletora di giornalisti schierati in difesa di questa o dell'altra tesi senza troppo convincimento se non quello di fare ascolti. I dettagli si sovrappongono e si confondono in questo scenario criminale del giallo di Garlasco incline al voyeurismo. Ma sono quelli di una commedia buffa che a volte tracima in tragedia. Cito solo gli ultimi episodi e vado in ordine sparso. L'avvocatone dal ciuffo bianco (Lovati) che si dispiace di essere stato defenestrato dal suo assistito Sempio ma monopolizza le tv, sogna esorcismi, e studia da Jerry la Rana per una fiction televisiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, quella tragedia trasformata in voyeurismo. Nessuno parla più di Chiara Poggi