Garlasco quella tragedia trasformata in voyeurismo Nessuno parla più di Chiara Poggi
Era un'inchiesta giudiziaria ed è diventata una telenovela priva di colpi di scena e piena di mostri presunti sbattuti in prima pagina per far felice il pubblico affamato e titillare la pletora di giornalisti schierati in difesa di questa o dell'altra tesi senza troppo convincimento se non quello di fare ascolti. I dettagli si sovrappongono e si confondono in questo scenario criminale del giallo di Garlasco incline al voyeurismo. Ma sono quelli di una commedia buffa che a volte tracima in tragedia. Cito solo gli ultimi episodi e vado in ordine sparso. L'avvocatone dal ciuffo bianco (Lovati) che si dispiace di essere stato defenestrato dal suo assistito Sempio ma monopolizza le tv, sogna esorcismi, e studia da Jerry la Rana per una fiction televisiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il delitto di Garlasco, quello di Erba, quello di Perugia, la tragedia del piccolo Samuele, i due fratellini pugliesi ritrovati in un pozzo. il caso di Yara… la cronaca ha restituito errori madornali, prove contaminate, reperti scomparsi… Questi casi sono stati così mor - facebook.com Vai su Facebook
La sovraesposizione ha inclinato la tragedia di Garlasco verso la commedia all’italiana - X Vai su X
Feltri su Garlasco: il delitto di Chiara Poggi è una tragedia trasformata in voyeurismo - Era un’inchiesta giudiziaria ed è diventata una telenovela priva di colpi di scena e piena di mostri presunti sbattuti in prima pagina ... Secondo iltempo.it