Garlasco parla il nuovo legale di Sempio |   Gli ho fatto un test È innocente

C'era grande attesa e ora c'è un nuovo nome. Dopo che Andrea Sempio ha rimesso il mandato di Massimo Lovati come suo avvocato difensore, in molti aspettavano di sapere chi sarebbe stato il nuovo difensore, e la notizia è giunta nel pomeriggio di ieri. Si tratta di Liborio Cataliotti, avvocato famoso per essere stato protagonista in diversi processi di alto profilo. Cataliotti non avrebbe deciso a priori di difendere l'indagato nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, ma l'avrebbe sottoposto a un test. " È del tutto fisiologico e normale che un difensore rivolga al proprio assistito delle domande, anche al di fuori di un interrogatorio formale.

