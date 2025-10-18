Garlasco la nuova difesa di Andrea Sempio | Ha la forza dell' innocenza Massimo Lovati aveva altre priorità rinviava le riunioni per la tv
Cambio al vertice del pool difensivo di Andrea Sempio, indagato nell?ambito della riapertura del caso Garlasco. Dopo la revoca del mandato allo storico legale Massimo Lovati, la squadra. 🔗 Leggi su Leggo.it
Una nuova perizia riapre le ombre sul caso Garlasco: l’impronta nel sangue attribuita a Stasi potrebbe appartenere a una scarpa di numero diverso. - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco La nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Massimo Lovati è indagato per diffamazione ed anche l'Ordine degli Avvocati valuta illeciti disciplinari dopo le dichiarazioni a Fabrizio Corona. @SimoneZazzera #GR1 - X Vai su X
Garlasco, la nuova difesa di Andrea Sempio: «Ha la forza dell'innocenza. Massimo Lovati aveva altre priorità, rinviava le riunioni per la tv» - Cambio al vertice del pool difensivo di Andrea Sempio, indagato nell’ambito della riapertura del caso Garlasco. Come scrive msn.com
Garlasco, “senza di lui Sempio sarebbe già finito in carcere”. La ricostruzione dell'avvocato fa impallidire - La vicenda giudiziaria legata ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, entra in una nuova fase dopo la decisione del commesso ... Scrive iltempo.it
Delitto Garlasco, Andrea Sempio nomina l'avvocato Cataliotti per la sua difesa - (Lapresse) Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha nominato Liborio Cataliotti come nuovo avvocato, subentrando a Massimo ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com