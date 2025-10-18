Garlasco la nuova difesa di Andrea Sempio | Ha la forza dell' innocenza Massimo Lovati aveva altre priorità rinviava le riunioni per la tv

Cambio al vertice del pool difensivo di Andrea Sempio, indagato nell?ambito della riapertura del caso Garlasco. Dopo la revoca del mandato allo storico legale Massimo Lovati, la squadra.

© Leggo.it - Garlasco, la nuova difesa di Andrea Sempio: «Ha la forza dell'innocenza. Massimo Lovati aveva altre priorità, rinviava le riunioni per la tv»

