Garlasco la battaglia di querele tra gli ex avvocati di Stasi e Sempio | la prima dopo l’archiviazione del 2017

In questi ultimi otto anni tra la difesa di Andrea Sempio e quella di Alberto Stasi ci sono state querele per calunnia e diffamazione. L'ultima quella di questi giorni rivolta a Massimo Lovati, l'ex avvocato dell'attuale indagato. Ma in cosa consiste la battaglia di querele sul caso Garlasco?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Garlasco è un fenomeno sociale da studiare. Lupi da tastiera che sembrano in battaglia e offendono, denigrano e diffamano. Per la cronaca, ho deposito tramite il mio legale non so quante denunce. Inclusa alla signora che mi ha accusato di avere interessi pe - X Vai su X

SANITA’ PUBBLICA: I PRIMI RISULTATI CONCRETI DELLA NOSTRA BATTAGLIA Mentre aspettiamo la Casa di Comunità Garlasco Civica parla con ASST e… qualcosa si muove! Nei mesi scorsi il nostro Capogruppo Mario Spialtini e i Consiglieri Luigi Franc - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la battaglia di querele tra gli ex avvocati di Stasi e Sempio: la prima dopo l’archiviazione del 2017 - In questi ultimi otto anni tra la difesa di Andrea Sempio e quella di Alberto Stasi ci sono state querele per calunnia e diffamazione ... Scrive fanpage.it

Garlasco, bufera su Lovati: arrivano le querele degli ex legali di Stasi - L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 ... Come scrive msn.com

Garlasco, l’avvocato Lovati chiede di essere sentito dal pm. Il suo legale: “Amareggiato” - L'avvocato Lovati chiede di essere interrogato dal pm De Pasquale dopo le accuse di diffamazione aggravata mosse dagli avvocati dello studio Giarda ... ilfattoquotidiano.it scrive