Garlasco il racconto di Savu | Chiara Poggi sapeva troppo sul santuario della Bozzola

Un racconto «sconvolgente», capace di «ribaltare ogni convinzione iniziale». Così – come riporta Il Giorno – l’avvocato Roberto Grittini ha descritto le due ore trascorse nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, con il suo assistito Flavius Alexa Savu, il cittadino romeno da poco estradato dalla Svizzera e già condannato nel 2018 per una vicenda di estorsione a sfondo sessuale. Savu, 39 anni, è tornato in Italia giovedì 16 ottobre, con un volo atterrato a Malpensa, ed è stato subito portato nel penitenziario pavese. Durante il primo colloquio con il suo legale, ha fornito — secondo quanto riferisce l’avvocato — un racconto dettagliato e lineare, incentrato sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, e sul santuario della Madonna della Bozzola, luogo già finito in altre indagini. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Su Il Tempo Quotidiano, che troverete in edicola tra poche ore, vi racconto l’ultima novità su #Garlasco. Quella cimice sparita dalla Panda di #Sempio e dagli atti giudiziari nel fascicolo di #Venditti, archiviato in tempi record. Ecco la prima pagina - facebook.com Vai su Facebook

Vedremo come finirà la tragica storia di #Garlasco. Quello che emerge dalle indagini recenti, allargate anche ad altri fatti, è che a #Pavia, sempre considerata una calma, ridente e bella cittadina universitaria, esisteva un “sistema” a dir poco terrificante. Incredi - X Vai su X

Garlasco, il racconto di Savu: «Chiara Poggi sapeva troppo sul santuario della Bozzola» - L’avvocato dell'uomo romeno estradato dalla Svizzera: «Due ore di colloquio, ha cambiato le mie idee. Secondo open.online

Garlasco, Savu pronto a parlare/ “Racconterò tutto quello che so sull’omicidio di Chiara Poggi” - Garlasco, Savu arriva in Italia e si dice pronto a parlare: cosa sa sull'omicidio di Chiara Poggi e cosa c'entra il Santuario della Bozzola ... Da ilsussidiario.net

Garlasco, il video dell'arresto di Flavius Savu: perché è collegato all'omicidio di Chiara Poggi - Condannato per estorsione al Santuario della Bozzola, aveva parlato di presunte informazioni che Chiara Poggi avrebbe appreso su attività illecite legate a quel luogo ... Come scrive tg.la7.it