Garlasco il nuovo avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio | Parlerò solo del mio assistito

La recente svolta nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, con il coinvolgimento di Andrea Sempio nell’accusa di concorso in omicidio, ha portato a un cambio di strategia difensiva e di rappresentanza legale per il trentasettenne. Dopo giorni di attesa, è stato finalmente reso noto il nome del professionista che affiancherà l’avvocata Angela Taccia nella difesa di Sempio: si tratta dell’avvocato Liborio Cataliotti, subentrato a Massimo Lovati in seguito alla revoca dell’incarico da parte dell’assistito per presunte “divergenze sulla strategia difensiva”. Le prime dichiarazioni di Cataliotti delineano in modo netto e incisivo la linea che intende perseguire, focalizzata esclusivamente sulla presunta innocenza di Andrea Sempio e sull’ inesistenza di prove a suo carico, distanziandosi così da qualunque dibattito o ipotesi riguardante la responsabilità del soggetto già condannato in via definitiva, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, il nuovo avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio: “Parlerò solo del mio assistito”

News recenti che potrebbero piacerti

Garlasco, Sempio ha un nuovo legale: Liborio Cataliotti. Difese Wanna Marchi, la figlia e Lacerenza - X Vai su X

Garlasco: nuovo avvocato per Andrea Sempio È l’avvocato Liborio Cataliotti il nuovo difensore di Andrea Sempio, il giovane indagato per omicidio in concorso nell’ambito del caso Garlasco, che portò alla morte di Chiara Poggi nel 2007. Cataliotti subentr - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Sempio ha scelto l'avvocato: difese Wanna Marchi e lo zio di Saman - È Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi a Garlasco. Si legge su iltempo.it

Delitto di Garlasco/ Liborio Cataliotti, nuovo avvocato Sempio: “Ecco perchè ho accettato l’incarico” - Delitto di Garlasco a Quarto Grado con l'intervista all'avvocato Liborio Cataliotti, il nuovo legale di Andrea Sempio: ecco le sue parole ... Da ilsussidiario.net

Garlasco, Gianluigi Nuzzi deluso: "Non ce l'ha detto". E il nuovo avvocato di Sempio svela: "Ecco perché è innocente" - Nella puntata del 17 ottobre, tante novità sul delitto di Garlasco e le parole del nuovo avvocato di Andrea Sempio in diretta a Quarto Grado: cosa è successo da Nuzzi ... Come scrive libero.it