Garlasco il nuovo avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio | Parlerò solo del mio assistito

La recente svolta nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, con il coinvolgimento di Andrea Sempio nell’accusa di concorso in omicidio, ha portato a un cambio di strategia difensiva e di rappresentanza legale per il trentasettenne. Dopo giorni di attesa, è stato finalmente reso noto il nome del professionista che affiancherà l’avvocata Angela Taccia nella difesa di Sempio: si tratta dell’avvocato Liborio Cataliotti, subentrato a Massimo Lovati in seguito alla revoca dell’incarico da parte dell’assistito per presunte “divergenze sulla strategia difensiva”. Le prime dichiarazioni di Cataliotti delineano in modo netto e incisivo la linea che intende perseguire, focalizzata esclusivamente sulla presunta innocenza di Andrea Sempio e sull’ inesistenza di prove a suo carico, distanziandosi così da qualunque dibattito o ipotesi riguardante la responsabilità del soggetto già condannato in via definitiva, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

