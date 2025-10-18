Garlasco i dubbi su Andrea Sempio e le domande all' interrogatorio del 2017 | il punto di vista di Cataliotti
Andrea Sempio, intercettato nel 2017, conosceva in anticipo le domande degli agenti. Si indaga su come sia stato possibile. La versione di Cataliotti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stanno emergendo elementi che possono cambiare tutto Garlasco, quei dubbi sulla scarpa a pallini - X Vai su X
Garlasco: a #StorieItaliane le ultime notizie sulla ricostruzione degli spostamenti di Andrea Sempio e i dubbi sullo scontrino del parcheggio utilizzato come prova della sua presenza a Vigevano il giorno del delitto. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, i dubbi su Andrea Sempio e le domande all'interrogatorio del 2017: il punto di vista di Cataliotti - Andrea Sempio, intercettato nel 2017, conosceva in anticipo le domande degli inquirenti. Secondo virgilio.it
Garlasco, la rivelazione del nuovo avvocato di Sempio: “Ecco cosa ho fatto prima di accettare l'incarico” - “Abbiamo fatto a Sempio quello che in gergo giornalistico viene definito ‘quarto grado’, prima di accettare l’incarico”. Si legge su iltempo.it
Garlasco, “senza di lui Sempio sarebbe già finito in carcere”. La ricostruzione dell'avvocato fa impallidire - La vicenda giudiziaria legata ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, entra in una nuova fase dopo la decisione del commesso ... Come scrive iltempo.it