Garlasco Angela Taccia contro Massimo Lovati | Aveva altre priorità rinviava le riunioni per andare in tv Sempio? Ha la forza dell’innocenza

«Lovati è un genio nel suo campo, ma ultimamente sembrava avere altre priorità, partecipando meno alle riunioni strategiche e dando più spazio a impegni televisivi. Questo ha minato la fiducia del cliente». A dirlo l’avvocata Angela Taccia, che da pochi giorni è affiancata da Liborio Cataliotti nella difesa di Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, dopo la revoca del mandato a Lovati. «Per Andrea (Sempio, nd r) revocare il mandato al collega, al suo fianco da anni, è una stata una decisione veramente sofferta. Però è il cliente che deve decidere e io non ho proferito parola su questo». 🔗 Leggi su Open.online

