Garbagnate decine di auto rubate e smontate ritrovate dalla Locale

Garbagnate, decine di auto rubate e smontate ritrovate dalla Polizia locale in un’area dismessa. C’è un’area dismessa nella zona di territorio di Garbagnate est che di recente ha visto la Polizia locale cittadina effettuare un controllo scoprendo che al suo interno erano presenti numerose autovetture risultate rubate, in parte completamente dissemblate. Si tratta di un’area . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

