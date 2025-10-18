Tra dazi che tagliano gli ordini, salari che perdono potere d’acquisto, caro-affitti e caro-casa, non è un buon momento per l’economia. E anche l’ Emilia-Romagna e Bologna soffrono. Eppure, "il Patto per il lavoro e per il clima, che presto sarà sottoscritto con qualche miglioramento, hanno fatto sì che il sistema regionale reggesse e ha consentito che la cooperazione potesse in parte programmare lo sviluppo, scegliere dove andare". Così Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, fa un quadro della situazione e traccia le coordinate per i prossimi anni del colosso. Gamberini è intervenuto l’altro giorno all’evento per gli 80 anni di Legacoop Bologna al cinema Modernissimo, festeggiato insieme alla ’padrona di casa’, Rita Ghedini, numero uno dell’associazione felsinea, e a Carlo Cimbri, vertice di Unipol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gamberini (Legacoop): "Innovazione e diritti, modello ancora attuale"