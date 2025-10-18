Gallina Cittadinanzattiva | Basta bacini di precari servono stabilizzazioni e contratti a tempo pieno

Palermotoday.it | 18 ott 2025

“Nessun lavoratore deve restare indietro, la stabilizzazione dei lavoratori Asu in Sicilia nel 2025 procede grazie alla Legge Regionale 12025, che ha stanziato risorse e previsto procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, anche in deroga alle norme ordinarie. L'obiettivo è garantire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

