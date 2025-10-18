Galliani al Milan stavolta l’annuncio non lascia dubbi | tifosi increduli
Il nome di Adriano Galliani non è certo uno di quelli che si dimentica. L’ex Monza è pronto a tornare al Milan e l’annuncio non lascia dubbi. Da quando ha lasciato il Monza, a fine settembre, Adriano Galliani è tornato a essere uno dei nomi più citati del calcio italiano. Per la prima volta dopo quasi quarant’anni, l’ex amministratore delegato del Milan e storico braccio destro di Silvio Berlusconi si trova senza un ruolo operativo nel mondo del pallone. Una pausa che, però, molti considerano solo momentanea. Galliani ha seguito da vicino le prime giornate della stagione, apparendo in tribuna a San Siro in più di un’occasione: un segnale di vicinanza non solo affettiva, ma anche simbolica verso quel club che ha contribuito a rendere grande. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
