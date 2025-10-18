Gaetano Aloisio guida il futuro della sartoria su misura al 40° Congresso WFMT di Busan

Si è concluso a Busan il 40° Congresso Internazionale della World Federation of Master Tailors (WFMT), che ha riunito maestri sarti, designer, imprenditori e giovani talenti da tutto il mondo per riflettere sul futuro della sartoria su misura. Al centro dei lavori, i temi chiave che oggi ridefiniscono il mestiere: marketing, sviluppo tecnologico e sostenibilità. Il congresso coreano ha riaffermato il ruolo della sartoria come linguaggio universale di precisione, creatività e responsabilità, chiamato oggi a confrontarsi con sfide globali e a costruire un modello etico e inclusivo. La nuova frontiera del su misura. 🔗 Leggi su Panorama.it

