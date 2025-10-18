Gaetano Aloisio guida il futuro della sartoria su misura al 40° Congresso WFMT di Busan
Si è concluso a Busan il 40° Congresso Internazionale della World Federation of Master Tailors (WFMT), che ha riunito maestri sarti, designer, imprenditori e giovani talenti da tutto il mondo per riflettere sul futuro della sartoria su misura. Al centro dei lavori, i temi chiave che oggi ridefiniscono il mestiere: marketing, sviluppo tecnologico e sostenibilità. Il congresso coreano ha riaffermato il ruolo della sartoria come linguaggio universale di precisione, creatività e responsabilità, chiamato oggi a confrontarsi con sfide globali e a costruire un modello etico e inclusivo. La nuova frontiera del su misura. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mister Tony Oliva allena il gruppo Under 15 Provinciale, qui ci ha spiegato un esercizio svolto insieme durante una sessione di allenamento al Campo Sportivo “Giovanni Aloisio”, buon lavoro mister! ? Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte! +39 32 - facebook.com Vai su Facebook
Teatro San Carlo, il sindaco Gaetano Manfredi : «Guardiamo al futuro» - Lo scenario è quello di Città della Scienza dove è in corso un convegno sull’intelligenza artificiale al servizio dei beni comuni. Lo riporta ilmattino.it