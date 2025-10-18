Futsal a caccia del tris a casa del Real Fabrica
La Futsal Cesena cerca il terzo successo di fila dopo avere espugnato Lecco e vinto il derby (6-2) con la Reggiana, un inizio di campionato importante dopo aver perso al debutto, tra tante recriminazioni, contro il Padova. La squadra ha dimostrato d’essere compatta e con potenzialità e lo dovrà confermare oggi alle 16 in casa dei romani del Real Fabrica neopromossa contro la quale a livello di prima squadra i bianconeri non hanno mai giocato nella storia. I romani sono imbattuti a quota cinque punti, formazione scorbutica che può contare anche sul capocannoniere del girone A Simone De Felice autore di sette reti in tre gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
