Furto in B&B del centro storico 25enne finisce in manette

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina la Polizia di Stato di Benevento ha denunciato in stato di libertà un 25enne del capoluogo per furto aggravato in concorso, danneggiamento e violazione di domicilio. Alle ore 04:10 di oggi veniva inviata una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso un B&B sito nel centro storico, per un probabile tentativo di furto in atto. Avendo constata t o evidenti segni di effrazione e danneggiam ento sia alla porta di ingresso che all’interno de lla struttura, gli operatori di Volante giunti sul posto, con l’ausilio di personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, procedevano ad effettuare gl i opportuni rilievi tecnici a seguito dei quali riusci vano ad identificare uno dei soggetti che pochi minuti prima, unitamente ad altre tre persone, si era introdotto all’interno del B&B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto in B&B del centro storico, 25enne finisce in manette

Contenuti che potrebbero interessarti

Notte movimentata a #Margherita di Savoia: prima una fuga di gas al primo piano di un palazzo poi un tentato furto in un negozio del centro #cronaca #incendio #furto #carabinieri #vigilidelfuoco - facebook.com Vai su Facebook

Viterbo, furto d’auto in centro: tre arresti dei Carabinieri dopo un inseguimento notturno - X Vai su X

Parapiglia in centro storico: scoperto a rubare una bicicletta, travolge e spintona i clienti di un ristorante e si scaglia contro i carabinieri - Serata rocambolesca nel cuore del centro storico di Verona dove, venerdì 5 settembre, un 25enne è stato protagonista di un inseguimento e di una colluttazione con i carabinieri dopo aver ... Come scrive ilgazzettino.it

Furto in una casa del centro storico Forzato il portone, rubati soldi e gioielli - Una brutta sorpresa per una famiglia di Montegiorgio nella serata di lunedì che, rientrando a casa, ha dovuto riscontrare la visita dei ladri che hanno messo a soqquadro un’abitazione distribuita su ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cesena, furti in due attività storiche del centro - Colpiscono ovunque e comunque, sempre più spesso spaccano di più di quello che in effetti riescono ... Secondo ilrestodelcarlino.it