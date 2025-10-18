Furto e falsa identità | arresti al capolinea dei Flixbus

La polizia locale di Genova ha arrestato un uomo di nazionalità algerina per furto aggravato e per aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire reati predatori e garantire la sicurezza dei cittadini.L’uomo era stato notato nella zona di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

