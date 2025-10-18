Furgone esce dal parcheggio moto si schianta nel campo | gravissimo un ragazzo

Bresciatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni alla Poliambulanza di Brescia in seguito a un terribile incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre a Sannio Chiese.Secondo una prima ricostruzione, il giovane – in sella a una Honda – avrebbe perso il controllo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

