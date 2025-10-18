Furgone abbandonato da anni Nessuno interviene

Con la presente intendo segnalare, nuovamente, la presenza di un furgone in evidente stato di abbandono, situato all’interno del cantiere destinato ai lavori di rifacimento del parcheggio comunale in via Pievan Landi. Il veicolo in questione, come documentato dalla foto allegata, si trova da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un furgone abbandonato nel parcheggio di un centro commerciale con all’interno dei gatti intrappolati. Impossibile non vederli e sentire i loro lamenti da quella prigione di lamiera lasciata per giorni sotto il sole cocente. Eppure probabilmente erano già li da al - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo: aveva un proprietario ma era abbandonato, la Polizia Municipale rimuove il furgone nel quartiere del Polo Nord - X Vai su X

Bimba di 2 anni lasciata sola in un furgone mentre la madre rubava: disposto allontanamento a Torino - Una bimba di 2 anni trovata sola in un furgone, con addosso solo un pannolino, mentre la madre e un complice 18enne rubavano in un cantiere nel quartiere Lingotto di Torino. Riporta fanpage.it

Bimbo di dieci anni travolto da un furgone. E' fuori pericolo - Un bambino di dieci anni ricoverato in osservazione e non in pericolo di vita è stato travolto dal furgone di un corriere all'uscita da scuola. Come scrive rainews.it

Scontro frontale tra furgone e Panda nel Pavese: bimba di 10 anni lotta per la vita - Gravissimo incidente ieri sera sulla statale tra Carpiano e Landriano: un furgone diretto a Pavia ha perso il controllo schiantandosi frontalmente contro una Panda gialla con a bordo una mamma e la ... Da affaritaliani.it