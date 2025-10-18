Fuori la verità la recensione | la televisione come spaccato della realtà

Una famiglia e un reality show che la mette a nudo: Dietro la verità sfrutta il contesto per analizzare l'umanità dietro un microcosmo. Al cinema dal 6 novembre. Tutti mentiamo. Tutti raccontiamo a chi ci circonda una serie di bugie più o meno innocue e più o meno volontariamente. Da questo spunto inizia la riflessione di Davide Minnella al centro di Fuori la verità, il film con Claudia Pandolfi, Claudio Amendola e Claudia Gerini in sala per PiperFilm dal 6 novembre dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma. Uno spunto reso ancor più interessante dalla forma scelta per trasformarlo in storia, affidandosi a dinamiche visive e narrative ben note al grande pubblico: quello della tv, dei programmi televisivi di genere reality show, da cui emergono spaccati . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

