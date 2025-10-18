Fuori la verità alla Festa del Cinema di Roma un film su menzogne e cinismo Amendola | Sono fan delle bugie
Bugie, segreti, legami famigliari e cinismo televisivo, tutto in una graffiante commedia che arriva alla Festa del Cinema di Roma.“Fuori la verità” è il titolo del film diretto da Davide Minnella che porta sul grande schermo la storia di una famiglia come tante, ma anche un quiz show cinico e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
