Fuori di Martone vince il Sentieri Selvaggi | consegna domani a Roma
Domani, 19 ottobre 2025 alle 19, a Roma, la redazione di Sentieri Selvaggi consegnerà il suo premio a Mario Martone per Fuori, scelto come Miglior Film Italiano della stagione 202425. Un incontro dal vivo con il pubblico per celebrare un’opera che riaccende il dialogo tra cinema e letteratura. Un riconoscimento che nasce dall’ascolto del pubblico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
