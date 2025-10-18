Fuori di Martone vince il Sentieri Selvaggi | consegna domani a Roma

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 19 ottobre 2025 alle 19, a Roma, la redazione di Sentieri Selvaggi consegnerà il suo premio a Mario Martone per Fuori, scelto come Miglior Film Italiano della stagione 202425. Un incontro dal vivo con il pubblico per celebrare un’opera che riaccende il dialogo tra cinema e letteratura. Un riconoscimento che nasce dall’ascolto del pubblico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Mario Martone ritira il Premio Sentieri Selvaggi per Fuori - domenica 19 ottobre h 19 via botta 19 a Roma il regista di Fuori viene a trovarci per ricevere il premio della redazione e incontrare pubblico e studenti. Come scrive sentieriselvaggi.it

