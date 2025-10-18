Fuoco sull’aereo! Terrore tra i passeggeri | cosa è successo VIDEO

Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all’interno di un bagaglio a mano. L’episodio è avvenuto mentre l’aereo era in rotta dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, verso Incheon, in Corea del Sud, ma è stato dirottato a Shanghai per motivi di sicurezza. Secondo quanto comunicato dalla compagnia tramite un post sul social network cinese Weibo, l’equipaggio ha gestito immediatamente la situazione seguendo le procedure di sicurezza, evitando che qualcuno riportasse ferite. Le immagini diffuse dai media locali mostrano fumo e fiamme che fuoriuscivano dalla cappelliera e un passeggero impegnato a tentare di spegnere l’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

