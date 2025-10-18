Fuoco sull’aereo! Terrore tra i passeggeri | cosa è successo VIDEO
Un volo di Air China è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all’interno di un bagaglio a mano. L’episodio è avvenuto mentre l’aereo era in rotta dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, verso Incheon, in Corea del Sud, ma è stato dirottato a Shanghai per motivi di sicurezza. Secondo quanto comunicato dalla compagnia tramite un post sul social network cinese Weibo, l’equipaggio ha gestito immediatamente la situazione seguendo le procedure di sicurezza, evitando che qualcuno riportasse ferite. Le immagini diffuse dai media locali mostrano fumo e fiamme che fuoriuscivano dalla cappelliera e un passeggero impegnato a tentare di spegnere l’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Dalle ore 16:30 circa, quattro squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo sull’autostrada A19 Palermo-Catania al chilometro 39 in direzione Palermo per l’incendio di un rimorchio contenente capi di abbigliamento -> I dettagli nel link del primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Auto a fuoco sull’Aurelia: intervengono i Vigili del fuoco - Il Giunco - X Vai su X
Flotilla: notte di fuoco con i droni e giornata di terrore - Si è alzato un bel vento di Maestrale che porterebbe direttamente a Gaza e le barche della Flotilla ieri hanno proseguito la navigazione verso est, dopo ... Scrive ilfattoquotidiano.it