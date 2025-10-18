Fuoco acceso nel cantiere dell' ospedale di Popoli Terme D' Alfonso Pd | Fatto surreale la Asl faccia chiarezza
Un fuoco acceso abusivamente per ore all'interno del cantiere in corso nell'ospedale di Popoli Terme. A denunciare l'accaduto il parlamentare pescarese del Pd Luciano D'Alfonso, che parla di un fatto surreale e inaccettabile e chiede spiegazioni alla Asl:“Il cantiere dell’Ospedale civile di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
