Fugatti conferma | avanti con NeMo Trento a Villa Rosa

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole chiare e una scelta di campo: prosegue la collaborazione della Provincia autonoma di Trento con il Centro Clinico NeMo attivo all’ospedale riabilitativo “Villa Rosa” di Pergine Valsugana. L’annuncio arriva durante il seminario “Linguaggi della Cura: Solo Lavorando Assieme”, ospitato all’Itas Forum di Trento il 18 ottobre 2025, evento promosso da AISLA e AriSLA. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

