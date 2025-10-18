Fuga di gas chiuso nella notte e poi riaperto un tratto di via Oreto

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sì è concluso nella notte l’intervento degli operatori di Amg Energia per una fuga di gas in via Oreto. La tubazione interrata in cui è stato individuato il problema, in via Oreto all’altezza del civico 85, è stata ripristinata. A dare l’allarme nella serata di ieri (venerdì 17 ottobre) sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

fuga gas chiuso notteOperai bucano un tubo del gas in via Oreto, paura e strada chiusa tutta la notte - E’ rimasta chiusa per ore la via Oreto la scorsa sera e fino a notte per la fuga di gas. Riporta blogsicilia.it

Perdita di gas in via Oreto, concluso l’intervento: tubatura ripristinata - A dare l’allarme nella serata di venerdì sono stati i vigili del fuoco: come misura precauzionale il tratto di via Oreto compreso tra via Armò e via Gabriele Buccola è stato chiuso al transito e la ... Secondo livesicilia.it

fuga gas chiuso notteRieti, nella notte fuga di gas e dardo in centro storico - I Pompieri della sede centrale di Rieti sono intervenuti, nella notte, nel centro storico cittadino per una copiosa fuga di gas sotto pressione accompagnata dalla fuoriuscita di un dardo di fiamma in ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fuga Gas Chiuso Notte