Fuga di gas, evacuazione di massa e momenti di preoccupazione, ieri pomeriggio, nella scuola primaria Gianni Rodari di Baranzate. É successo intorno alle 14.30, durante le lavorazioni nel cantiere per la realizzazione della nuova mensa, gli operai hanno danneggiato una tubazione del gas. In pochi istanti nella zona è stato avvertito un forte odore di gas che ha raggiunto anche alcune aule dove gli alunni stavano facendo lezione. È scattato immediatamente il piano di emergenza, la scuola è stata evacuata a scopo precauzionale. In fila indiana, bambini e bambine sono stati accompagnati in cortile dalle insegnanti e dal personale scolastico, rassicurandoli e mantenendo la calma tra gli alunni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga di gas, allarme alla Rodari. Scattato il piano di emergenza: alunni in fila e scuola evacuata