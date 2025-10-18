Frontiera colpo di scena a Como | 3 turche espulse e un 22enne tunisino rimpatriato dopo una rapina | ecco cosa è successo davvero
La polizia di Stato di Como ha dato esecuzione a quattro accompagnamenti alla frontiera nell’ambito dei servizi contro l’immigrazione clandestina e per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un’azione mirata, spiegano, per intercettare i soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
Calcio, Albingaunia. Colpo alla frontiera, Ciravegna e Greco piegano il Ventimiglia - X Vai su X
https://www.youtube.com/watch?v=9wVUaHy_1Ro&t=9s COLPO ALLO SPACCIO DI COCAINA IN DIVERSI COMUNI - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di scena al Palio. La vittoria al Castello - È stato un finale con il colpo di scena quello dalla 39ª edizione del "Palio dl’Urmon" di Robbio. Come scrive ilgiorno.it