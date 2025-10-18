Frontale sulla Briantea | muore motociclista di 61 anni gravissima la moglie

Binago (Como), 18 ottobre 2025 – Un motociclista è morto e la moglie passeggera è gravemente ferita. La vittima. Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Binago. Un motociclista di 61 anni di Albiolo è morto sul colpo dopo essersi scontrato con una automobilista ed essersi poi schiantati entrambi contro un palo. Lui viaggiava su una Honda Cbr, insieme alla moglie di 59 anni che sedeva sulla parte posteriore del sellino. L'automobilista è una 51enne varesina che guidava una Peugeot 2026 ed è stata trasportata Sant'Anna di Como con una serie di lesioni non gravi. Incidenti stradali, in Lombardia più di un morto e 106 feriti ogni giorno La dinamica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontale sulla Briantea: muore motociclista di 61 anni, gravissima la moglie

