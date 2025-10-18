Friedkin e Marotta rivali sul campo ma alleati per risollevare il calcio italiano

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cavalieri per l'assemblea dell'Efc i due dirigenti si sono incontrati. L'obiettivo comune: la necessità di lavorare per migliorare il prodotto della Serie A all'estero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

friedkin e marotta rivali sul campo ma alleati per risollevare il calcio italiano

© Gazzetta.it - Friedkin e Marotta, rivali sul campo ma alleati per risollevare il calcio italiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Friedkin e Marotta, rivali sul campo ma alleati per risollevare il calcio italiano - L'obiettivo comune: la necessità di lavorare per migliorare il prodotto della Serie A all'estero ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Friedkin Marotta Rivali Campo