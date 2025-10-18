Friedkin e Marotta rivali sul campo ma alleati per risollevare il calcio italiano
Al Cavalieri per l'assemblea dell'Efc i due dirigenti si sono incontrati. L'obiettivo comune: la necessità di lavorare per migliorare il prodotto della Serie A all'estero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
A Roma è arrivato il patron giallorosso Ryan Friedkin: tanti gli incontri, da quello con la squadra fino alla questione stadio
