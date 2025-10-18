Fratelli d’Italia riunisce i suoi Grandi manovre
La partita è solo al fischio di inizio: c’è infatti ancora un mese di tempo per provvedere alla sostituzione dell’assessore comunale Enrico Tucci, consigliere regionale fresco di elezione. Ma il parlamentare Francesco Michelotti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, sta già lavorando a testa bassa e in silenzio per arrivare a un nome da condividere con il sindaco Nicoletta Fabio. Certo, le pressioni interne al partito non mancano: c’è chi vorrebbe vedere come nuovo assessore a Palazzo pubblico un consigliere comunale (i nomi che circolano sono quelli del capogruppo Bernardo Maggiorelli e della presidente della commissione Urbanistica Francesca Borghi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
