Fratelli d' Italia presenta i suoi candidati alle regionali Cirielli | De Luca è il passato
"Vedo che c'è un entusiasmo che va al di là del tradizionale schieramento di Centrodestra. Tante persone di Centrosinistra mi dicono che questa non è una battaglia da politicizzare perché dobbiamo puntare sulle emergenze e sull'amministrazione: lo credo anche io. È sbagliato immaginare che queste. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arrestato questa mattina Enrico Tiero, consigliere di Fratelli d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Cosenza, Fratelli d’Italia traccia un bilancio delle Regionali e “punta” le Comunali - eletti in Regione Calabria Angelo Brutto e Luciana de Francesco ... Riporta corrieredellacalabria.it
Fratelli d'Italia, Soranzo e Giacinti guidano la lista per le Regionali - In lista ci dovrebbero essere anche i sindaci di Campodoro, Gianfranco Vezzaro, di Piombino Dese, Cesare Mason e di Villa del Conte, Antonella Argenti. Scrive padovaoggi.it
Elezioni Veneto, Fratelli d'Italia e Meloni preparano il blitz per "fregare" il candidato alla Lega in zona Cesarini. Il piano - Francesco Lollobrigida: "La legge prevede che si presenti il candidato il giorno in cui si presentano le liste". affaritaliani.it scrive