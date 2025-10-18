Francia a Parigi in piazza contro Trump per il No King’s Day
Centinaia di persone, per lo più espatriati americani, si sono riunite nel centro di Parigi per sostenere il movimento “No King’s Day”, contro le politiche del presidente Donald Trump. Le manifestazioni, che si tengono in diversi Paesi in tutto il mondo, sono state etichettate dal Partito Repubblicano del presidente come raduni “Hate America”, di persone che odiano gli Stati Uniti. Slogan e cartelli hanno animato la manifestazione, mentre lo stesso Trump ha prefeirito allontanarsi da Washington e andare nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Secondo gli organizzatori, rispetto alle manifestazioni precedenti – contro i tagli di Elon Musk e la politica militare di Trump – quella attuale è una protesta che ha unito maggiormente il fronte delle opposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
