Francesco Totti Unica non era Ilary Blasi | Scriverei qualcos’altro

L’addio al calcio di Francesco Totti è stato un momento indimenticabile, per lui ma anche per lo stuolo di tifosi che hanno goduto delle sue vittorie e di una carriera che ormai è entrata nell’immaginario collettivo. Diciamolo, anche chi non è prettamente appassionato ha vissuto gli anni d’oro del Capitano con grande emozione. Se a questo aggiungiamo il gossip che vi ha ruotato attorno, il gioco è fatto. Su tutto campeggia ancora l’amore con Ilary Blasi, rovinosamente finito tra botta e risposta, frecciate al vetriolo e una separazione tutt’altro che serena. Nella sua ultima intervista Totti ha ripercorso un episodio in particolare, quello della maglia “6 Unica” sfoggiata al Derby nel 2002, da lui stesso attribuita in passato alla (ormai) ex moglie, rinnegando di fatto quel gesto. 🔗 Leggi su Dilei.it

