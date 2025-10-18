Francesco Totti Unica non era Ilary Blasi | Scriverei qualcos’altro

L’addio al calcio di Francesco Totti è stato un momento indimenticabile, per lui ma anche per lo stuolo di tifosi che hanno goduto delle sue vittorie e di una carriera che ormai è entrata nell’immaginario collettivo. Diciamolo, anche chi non è prettamente appassionato ha vissuto gli anni d’oro del Capitano con grande emozione. Se a questo aggiungiamo il gossip che vi ha ruotato attorno, il gioco è fatto. Su tutto campeggia ancora l’amore con Ilary Blasi, rovinosamente finito tra botta e risposta, frecciate al vetriolo e una separazione tutt’altro che serena. Nella sua ultima intervista Totti ha ripercorso un episodio in particolare, quello della maglia “6 Unica” sfoggiata al Derby nel 2002, da lui stesso attribuita in passato alla (ormai) ex moglie, rinnegando di fatto quel gesto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesco Totti, “Unica” non era Ilary Blasi: “Scriverei qualcos’altro”

Scopri altri approfondimenti

La clamorosa rivelazione di Francesco Totti, cosa svela 23 anni dopo sulla maglia "6 Unica". A chi era realmente dedicata... - facebook.com Vai su Facebook

Francesco #Totti a Prime: “Luciano #Spalletti tornò alla #Roma nel 2016 per farmi smettere, ma a deludermi fu soprattutto la società. Nel 2004 mancava solo la firma per la mia cessione al #RealMadrid. Mi pento dello sputo a #Poulsen. #Balotelli era forte ma - X Vai su X

Ilary Blasi, la bordata di Francesco Totti: "La maglia ‘Sei unica’ non era per lei”. La verità svelata 23 anni dopo - Francesco Totti rompe il silenzio e lancia una frecciata a Ilary Blasi: ecco la rivelazione inedita sulla maglietta ‘Sei unica’ mostrata nel derby del 2002. Da libero.it

Totti rinnega la maglia 'Sei Unica': «Non era per Ilary Blasi». Il retroscena svelato dopo 23 anni. Ecco a chi era dedicata - Francesco Totti, intervistato da Luca Toni per Prime Video Sport, torna a parlare della sua carriera e ne approfitta per pungere direttamente ... Lo riporta msn.com

Francesco Totti, frecciatina a Ilary Blasi/ “La maglia Sei unica? Ecco a chi era dedicata” - Francesco Totti riscrive la storia della maglia "Sei unica" dedicata a Ilary Blasi e lancia una frecciatina all'ex moglie. Come scrive ilsussidiario.net