Francesco Totti riscrive la storia della maglia ‘6 Unica’ e rinnega la dedica a Ilary | ‘Pensiero di altri’
La maglia simbolo di un amore e della carriera. Sono passati 23 anni dall’esultanza iconica di Francesco Totti durante il derby contro la Lazio, il 10 marzo 2002, quando l’ex Capitano della Roma alzò la maglia con scritto “6 Unica”. All’epoca, Totti aveva appena conosciuto Ilary Blasi, letterina di Passaparola, e il gesto fu visto come una romantica dedica. Ventitre anni dopo, intervistato dal collega Luca Toni per Prime Video Sport, Totti ha chiarito ogni dettaglio: la maglia, contrariamente a quanto si pensava, non era dedicata a Ilary Blasi, ma alla Curva Sud, i tifosi della Roma, con cui l’ex capitano aveva un legame profondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
