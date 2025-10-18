Francesco Totti rinnega la maglia ?6 Unica? | Non era per Ilary Blasi Oggi vivo tra avvocati e commercialisti A chi era dedicata

Leggo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati 23 anni, ma la storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi farà sempre sognare e discutere. Anche i protagonisti stessi che sul loro divorzio hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it

francesco totti rinnega la maglia 6 unica non era per ilary blasi oggi vivo tra avvocati e commercialisti a chi era dedicata

© Leggo.it - Francesco Totti rinnega la maglia ?6 Unica?: «Non era per Ilary Blasi. Oggi vivo tra avvocati e commercialisti». A chi era dedicata

Altri contenuti sullo stesso argomento

francesco totti rinnega magliaFrancesco Totti rinnega la maglia “6 Unica”: «Non era per Ilary Blasi. Oggi vivo tra avvocati e commercialisti». A chi era dedicata - Sono passati 23 anni, ma la storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi farà sempre sognare e discutere. Lo riporta msn.com

francesco totti rinnega magliaTotti rinnega la maglia per Ilary e le lancia una frecciatina - Ospite di Luca Toni nel format di Prime Video Sport, Francesco Totti la riscritto la storia della maglietta “Sei unica”, negando che fosse dedicata a Ilary Blasi per poi lanciare una stoccata all’ex ... novella2000.it scrive

francesco totti rinnega magliaTotti rinnega la maglia 'Sei Unica': «Non era per Ilary Blasi». Il retroscena svelato dopo 23 anni. Ecco a chi era dedicata - Francesco Totti, intervistato da Luca Toni per Prime Video Sport, torna a parlare della sua carriera e ne approfitta per pungere direttamente ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesco Totti Rinnega Maglia