Francesco Totti dietrofront su un antico gesto per Ilary | critiche dal web | VIDEO

Nel 2002 Francesco Totti fece una dedica in campo dedicata a sua moglie Ilary che passò alla storia, ma adesso Er Pupone ha fatto un passo indietro, rinnegando tutto L'articolo Francesco Totti, dietrofront su un antico gesto per Ilary: critiche dal web VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francesco Totti, dietrofront su un antico gesto per Ilary: critiche dal web | VIDEO

Approfondisci con queste news

La clamorosa rivelazione di Francesco Totti, cosa svela 23 anni dopo sulla maglia "6 Unica". A chi era realmente dedicata... - facebook.com Vai su Facebook

Francesco #Totti a Prime: “Luciano #Spalletti tornò alla #Roma nel 2016 per farmi smettere, ma a deludermi fu soprattutto la società. Nel 2004 mancava solo la firma per la mia cessione al #RealMadrid. Mi pento dello sputo a #Poulsen. #Balotelli era forte ma - X Vai su X

Francesco Totti e Ilary Blasi avranno l'”affido condiviso dei Rolex”: li indosseranno a turno? La sentenza - Il Tribunale Civile di Roma ha deciso: Ilary Blasi e Francesco Totti avranno “l’affido condiviso” dei quattro Rolex al centro di un contenzioso che dura ormai da quasi tre anni. Segnala ilfattoquotidiano.it

Totti e Noemi, la data dell’anniversario li “tradisce”? Ecco cosa non torna - Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato in una suite esclusiva di un hotel a cinque stelle, con idromassaggio con vista mozzafiato sulla Capitale e un regalo costoso. Segnala tgcom24.mediaset.it

Francesco Totti, James Franco e Sabrina Ferilli a Roma per l’apertura del nuovo store Moorer - Il marchio italiano di outerwear fa tappa nella capitale e inaugura un punto vendita nel cuore della città. Scrive esquire.com