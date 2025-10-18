Fraintendimenti

In tempi drammatici di femminicidi fa piacere rivedere girare la campagna di comunicazione contro la violenza psicologica sulle donne lanciata tempo fa dalla Regione Emilia-Romagna. Ve la ricordate? Lo slogan è «Se te lo dice è VIOLENZA», cui seguono una serie di frasi vere, tipiche di certi uomini quando si rivolgono alla loro compagna. «Se mi lasci ti rovino» o «Perché sei vestita così?» o «Stai zitta, ubbidisci!». Una pubblicità perfetta. Ci permettiamo, però, di aggiungere altri spunti. «Se ti tira i capelli è solo un gesto affettuoso». «Se ti dà della zoccola in realtà intendeva cortigiana». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fraintendimenti

Argomenti simili trattati di recente

Palermo scende in piazza contro la violenza giovanile. Troppi ragazzi hanno perso la vita tra le strade della movida. La città si è unita per chiedere giustizia e dire basta alla violenza. - facebook.com Vai su Facebook

C’era una volta Clippy, il “tragico fraintendimento” padre di tutti i digital assistant - C'era una volta Clippy, il "tragico fraintendimento" padre di tutti i digital assistant: Clippy a dire il vero non fu il ... Da bufale.net

Silvia Toffanin rischia di fare litigare Simona Ventura e Stefano Bettarini: “Ora causo una tragedia familiare” - Un fraintendimento tra Simona Ventura e Silvia Toffanin a Verissimo ha rischiato di fare litigare la nuova opinionista dell’Isola dei famosi con il suo ex marito Stefano Bettarini. Lo riporta fanpage.it

Vertice Usa-Russia, il giallo del "fraintendimento" che mina la pace in Ucraina - A una settimana dal vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, emergono dubbi e incomprensioni sulla reale portata di un possibile accordo di pace per l’Ucraina. Come scrive ilgiornale.it