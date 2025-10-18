frabotta bis e cesena sbanca la spezia

La Spezia, 18 ottobre 2025 – Il Cesena sbanca il Picco di La Spezia con una (Fra)botta e risposta, dimostrando di aver imparato la lezione del derby contro la Reggiana, che aveva ribaltato l’1-0 iniziale di Blesa due settimane fa. E la stessa cosa fanno i romagnoli d’oro vestiti contro i bianconeri di casa, passati inizialmente in vantaggio con l’ex Lapadula (assist di Aurelio e girata a rete sottoporta, sfruttando anche l’indecisione del pacchetto arretrato di Mignani) dopo soli 4 minuti. Ma il Cesena non ci sta e, scosso anche dal vantaggio spezzino, inizia a macinare gioco e tiri verso la porta di Sarr: prima Berti arma il tiro di Castagnetti, poi Shpendi inventa un bellissimo assist per Blesa, che sbatte contro il palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

