’Fotosintesi’ Luce energia La collezione Carla Sozzani
di Olga Mugnaini Come la luce viene convertita in energia vitale, così Carla Sozzani ha saputo dare nuova vita al linguaggio fotografico, creando espressioni visive originali. Si potrebbe sintetizzare così il senso della mostra Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani, da domani al 22 marzo, al CAMeC di La Spezia, a cura di Maddalena Scarzella. In esposizione 150 opere provenienti dalla prestigiosa collezione milanese di una delle più importanti protagoniste della cultura visuale degli ultimi cinquant’anni, attraverso un’inedita chiave di lettura che trova nella metafora della fotosintesi la sua definizione più efficace, dando nuova vita al linguaggio fotografico e creando espressioni visive originali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
