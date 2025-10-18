Foto di oggetti e capolavori d’arte Ecco i miraggi di Giuseppucci
Riaprono le porte al pubblico i Magazzini Artistici Pennazzi di Ancona, in via Matteotti 17, dove questo pomeriggio (ore 18) si inaugura la mostra " It's a Mirage " di Maurizio Giuseppucci. "E' un artista concettuale che in questo lavoro utilizza lo strumento della fotografia per creare associazioni con opere d'arte famose – spiega Monica Pennazzi – Convinto che l'arte è come un miraggio, Giuseppucci fotografa oggetti quotidiani, nei quali rivede ad esempio dipinti celebri". L'apertura dei 'Magazzini' è un evento che non capita di frequente. Come spiega la stessa artista anconetana "io non sono una gallerista.
