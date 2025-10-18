Forza Italia Salvatore Procaccini è commissario cittadino di Paupisi

Fremondoweb.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa Salvatore Procaccini è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia a Paupisi. La nomina è avvenuta da parte del Segretario Provinciale on.Francesco Maria Rubano.  “Ringraziamo l’amico Raimondo Coletta per il lavoro svolto fino ad oggi a Paupisi – . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

forza italia salvatore procaccini 232 commissario cittadino di paupisi

© Fremondoweb.com - Forza Italia, Salvatore Procaccini è commissario cittadino di Paupisi

Argomenti simili trattati di recente

forza italia salvatore procacciniUe: Procaccini, 'collaborazione con Fondazione Tatarella per rafforzare pensiero conservatore' - "Riteniamo importante avviare la collaborazione con la Fondazione Tatarella, punto di riferimento per la cultura politica della destra italiana. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Procaccini, con Meloni più forti sullo scenario internazionale - "Dal suo insediamento, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha svolto un lavoro diplomatico eccezionale per rafforzare il ruolo dell'Italia nello scenario europeo e internazionale, affrontando con ... Scrive ansa.it

La fuga degli eletti da Lega a Forza Italia dietro lo scontro tra Salvini e Tajani - Dicono che in via Bellerio giri una cartellina, aggiornata, con i nomi di almeno una trentina di dirigenti passati a Forza Italia, e alcuni anche a Noi ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia Salvatore Procaccini