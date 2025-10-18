Forza Italia Salvatore Procaccini è commissario cittadino di Paupisi
Comunicato stampa Salvatore Procaccini è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia a Paupisi. La nomina è avvenuta da parte del Segretario Provinciale on.Francesco Maria Rubano. “Ringraziamo l’amico Raimondo Coletta per il lavoro svolto fino ad oggi a Paupisi – . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Argomenti simili trattati di recente
Forza Italia - facebook.com Vai su Facebook
Ascoltare i giovani che parlano di democrazia e libertà è sempre bellissimo. Grazie ai ragazzi di Forza Italia Giovani di Bergamo! - X Vai su X
Ue: Procaccini, 'collaborazione con Fondazione Tatarella per rafforzare pensiero conservatore' - "Riteniamo importante avviare la collaborazione con la Fondazione Tatarella, punto di riferimento per la cultura politica della destra italiana. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Procaccini, con Meloni più forti sullo scenario internazionale - "Dal suo insediamento, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha svolto un lavoro diplomatico eccezionale per rafforzare il ruolo dell'Italia nello scenario europeo e internazionale, affrontando con ... Scrive ansa.it
La fuga degli eletti da Lega a Forza Italia dietro lo scontro tra Salvini e Tajani - Dicono che in via Bellerio giri una cartellina, aggiornata, con i nomi di almeno una trentina di dirigenti passati a Forza Italia, e alcuni anche a Noi ... Si legge su repubblica.it