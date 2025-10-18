Forza Italia rilancia da Caserta con 100 nuovi amministratori | Pronti a vincere le Regionali
Giornata di entusiasmo e rilancio politico per Forza Italia in Campania. Nella mattinata di sabato 18 ottobre 2025, presso l’Hotel Plaza di Caserta, il partito azzurro ha presentato oltre 100 nuovi ingressi di amministratori locali, in vista delle prossime elezioni regionali, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Credibilità e visione: con Forza Italia e il Governo di centrodestra il nostro Paese ritorna a crescere. - facebook.com Vai su Facebook
Ascoltare i giovani che parlano di democrazia e libertà è sempre bellissimo. Grazie ai ragazzi di Forza Italia Giovani di Bergamo! - X Vai su X
Regionali, cento amministratori aderiscono a Fi: «Caserta determinante per la vittoria» - «Il risultato di Caserta è determinante per decidere il risultato delle regionali: come lo fu 5 anni fa con la vittoria di De Luca», ragiona il segretario campano di Fi ... Riporta ilmattino.it
Elezioni Regionali 2025. Forza Italia chiude la lista a Caserta. Ecco tutti i candidati - La lista azzurra, ormai chiusa, vede tra i candidati Filippo Abbate, Pietro Consoli, Rosetta De Rosa, Amelia Forte, Orlando De Cristofaro, Veronica Biondo e Angela Parente, tutti pronti a ... Secondo casertanews.it
VERSO LE REGIONALI - 4 donne e 4 uomini TUTTI I NOMI lista chiusa per Fi: Gasparri e Benigni a Caserta per la presentazione dei candidati - Parte la campagna elettorale di Forza Italia per le prossime regionali in Campania. Lo riporta casertafocus.net