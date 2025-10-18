Forte e Chiara | | Arbitro e cresco

Quando la bellezza si coniuga con un’attività sportiva che per molti è solo una prerogativa maschile. E nel caso di Chiara Cenci c’è anche il valore aggiunto che si tratta di una ragazza che frequenta la facoltà di ingegneria informatica con buon profitto. Brava, bella e anche studiosa, la diciannovenne di Rovereto che ha vinto il titolo di Miss Trentino-Alto Adige e due titoli nazionali (Miss Cinema e Miss Rocchetta) alle finali nazionali di Miss Italia nelle Marche. Ma Chiara è anche un apprezzato arbitro di calcio a 11 e calcio a 5 a livello regionale e spera, anche in questo percorso, di arrivare più in alto possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forte e Chiara:: "Arbitro e cresco"

