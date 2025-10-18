Formula E | svelato il calendario ufficiale della 12^ stagione

L'edizione 2025-2026 sarà la più lunga nella storia della serie con due debutti assoluti, quello di Madrid e del Miami International Autodrome. Torna dopo sette anni l'appuntamento a Sanya, in Cina. Una dodicesima stagione da record per la Formula E con 17 gare in 11 città globali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Formula E: svelato il calendario ufficiale della 12^ stagione

