Formula E | svelato il calendario ufficiale della 12^ stagione

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2025-2026 sarà la più lunga nella storia della serie con due debutti assoluti, quello di Madrid e del Miami International Autodrome. Torna dopo sette anni l'appuntamento a Sanya, in Cina. Una dodicesima stagione da record per la Formula E con 17 gare in 11 città globali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

