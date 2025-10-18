Formula 1 Verstappen conquista la pole della sprint ad Austin | Norris e Piastri inseguono
Il campione del mondo della Red Bull firma il miglior tempo nelle qualifiche della gara sprint del GP degli Stati Uniti, davanti alle due McLaren, mentre le Ferrari restano attardate con Leclerc e Sainz fuori dalle prime file. Max Verstappen partirà dalla prima posizione nella sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2025, diciannovesima tappa del Mondiale di Formula 1 in scena sul tracciato di Austin. L’olandese della Red Bull, quattro volte campione del mondo, ha fermato il cronometro sull’1’32?143 nell’ultima manche di qualifica, precedendo di appena 71 millesimi Lando Norris e di 380 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri, entrambi su McLaren. 🔗 Leggi su Sportface.it
