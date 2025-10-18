Formula 1 Gp Usa | Verstappen si prende la sprint Ferrari in quarta e quinta posizione

Max Verstappen si prende la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve ma intenso corpo a corpo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1, Gp Usa: Verstappen si prende la sprint. Ferrari in quarta e quinta posizione

