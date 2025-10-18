Formula 1 Gp Usa | Verstappen si prende la sprint Ferrari in quarta e quinta posizione

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen si prende la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve ma intenso corpo a corpo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

formula 1 gp usa verstappen si prende la sprint ferrari in quarta e quinta posizione

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Usa: Verstappen si prende la sprint. Ferrari in quarta e quinta posizione

Argomenti simili trattati di recente

formula 1 gp usaGp Usa; caos McLaren, Verstappen vince la Sprint Race - Max Verstappen vince la Sprint Race del gran premio delle Americhe, le McLaren fanno patatrac in curva 1 ed escono subito di scena ed ecco che l'olandese guadagna altri 8 punti sulle vetture inglesi e ... Secondo ansa.it

formula 1 gp usaGriglia di partenza Formula 1/ Chi andrà in pole position? (Gp Usa 2025 Austin, oggi sabato 18 ottobre) - Griglia di partenza Formula 1, le qualifiche del Gp Usa 2025 Austin oggi sabato 18 ottobre ci diranno chi farà la pole position. Segnala ilsussidiario.net

formula 1 gp usaVerstappen vince la Sprint nel Gp degli Usa. La posizione delle Ferrari di Hamilton e Leclerc - Il pilota della RedBull ha preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Gp Usa