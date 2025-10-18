Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto ieri, 17 ottobre 2025 alle ore 19:00, presso le eleganti sale del Grand Hotel di Telese Terme, l’evento di formazione promosso dal Rotary Club Valle Telesina, ospitato per la prima volta nella nuovissima e prestigiosa sede sociale del Club, immersa nella suggestiva cornice storica della struttura ottocentesca. L’incontro, dal titolo “Costruiamo il nostro futuro – dal Piano Strategico al Piano d’Azione di Club”, ha rappresentato un momento di alto profilo formativo e confronto rotariano, con una fitta e qualificata partecipazione dei club coinvolti, che hanno animato con entusiasmo e spirito di servizio i tavoli di lavoro del seminario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Formazione rotariana e partecipazione attiva: successo per il seminario interclub