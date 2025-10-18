Formazione docenti | tante le criticità per mancanza di incentivi
L'indagine OCSE TALIS 2024 analizza la formazione docenti in Italia. Emerge un quadro con luci e ombre. Sebbene la formazione iniziale sia valutata positivamente dal 70% degli intervistati, persistono lacune. La formazione continua è apprezzata (83% ne vede l'impatto), ma incontra ostacoli significativi. Il 63% lamenta la mancanza di incentivi e il 61% l'eccessivo carico di lavoro.Formazione iniziale e inserimento professionaleL'indagine TALIS 2024 fotografa la preparazione iniziale dei docenti italiani. I dati OCSE rivelano una percezione generalmente positiva. Il 70% degli insegnanti che hanno iniziato nei cinque anni precedenti valuta bene la qualità del percorso.
