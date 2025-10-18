Forlì-Cesena maglia nera per numero di vittime nel 2024 sulle strade L' Asaps | Dato allarmante e sorprendente
Cresce il numero di vittime sulle strade in Romagna. E' quanto emerge dai dati del 2024 elaborati dall'Asaps, l'Associazione sostenitori amici della polizia stradale. A livello nazionale, si è registrato nel 2024 un incremento del 4,1% dei sinistri, con 3.030 morti. In Emilia Romagna si contano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
